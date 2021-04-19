Киев, 19 апреля, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Группа депутатов Верховной рады из фракции «Слуга народа» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием пригласить военные контингенты США и Британии в страну и разорвать дипломатические отношения с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдат неудачи

Проект такого заявления 19 апреля опубликовал на своей странице в Facebook депутат Богдан Яременко.

В тексте утверждается, что Москва хочет «положить конец украинской государственности», поэтому Зеленский должен разорвать дипломатические отношения с Россией, пригласить на Украину американский и британский военные контингенты, а также предоставить блоку НАТО право развернуть на территории Украины системы противокорабельной, противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, нардепы Рады хотят призыва резервистов в ВСУ и начала всеобщей мобилизации.

При этом правительству предлагается разработать план замещения всей российской продукции и услуг и совместно с НАТО разработать план «сдерживания агрессора».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Париже украинский президент Зеленский вновь безуспешно выпрашивал приглашение Украины в НАТО и ЕС.