Ижевск, , 22:04 — REGNUM В Удмуртии с начала эпидемического сезона после укусов клещей обратились за исследованием 74 человека, включая троих детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

До настоящего момента клещи были исследованы на наличие клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза и вируса ЛЗН (лихорадки западного Нила). В результате исследований в 10 клещах был выявлен возбудитель боррелиоза.

В управлении напомнили, что наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, которая состоит из трех прививок.

ИА REGNUM напоминает, всего в республике с начала 2021 года привито от клещевого энцефалита 38 074 жителя региона. В их числе — 29 622 ребенка.