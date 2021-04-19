Москва, , 22:03 — REGNUM Совещание с руководством правительства и с администрации президента по подготовке послания Федеральному Собранию прошло в формате видеоконференции под председательством главы государства Владимира Путина, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.

Отметив, что почти весь день проходила подготовка послания, причём президент в разных форматах разговаривал с коллегами, в частности, в премьер-министром Михаилом Мишустиным, и сегодня и накануне, 18 апреля, Путин сказал:

«В целом мы подходим к тому, чтобы договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития».

Он предложил подвести промежуточный итог, чтобы завтра, 20 апреля, в ходе совместной работы поставить окончательную точку по важнейшим вопросам.

Президент добавил, что необходимо, чтобы «результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства».

Также нужно, «чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошёл на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться».

Напомним, ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля.

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