Вологда, , 21:55 — REGNUM Кадуйский районный суд начал рассматривать дело о гибели ребёнка в канализационном септике. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вологодских судов, в смерти мальчика обвиняется 34-летний местный житель.

Трагедия произошла в феврале 2020 года. Семилетний мальчик, возвращаясь из школы, наступил на крышку выгребной ямы, не закрепленную петлей к горловине, провалился в резервуар и утонул.

По версии обвинения, подсудимый — жилец квартиры, к которой относился злополучный септик — не следил за текущим состоянием ямы.