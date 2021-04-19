Ижевск, , 21:54 — REGNUM В Удмуртию в течение минувших выходных дней, 17 и 18 апреля, поступила партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в объеме 13,2 тыс. доз. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

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Таким образом, до настоящего момента республика получила всего 89,302 тыс. доз антиковидной вакцины.

По словам Бречалова, на 19 апреля от коронавируса привились 72 108 жителей республики, их них полностью прошли вакцинацию двумя компонентами препарата 42 667 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе В Удмуртию поступила первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в объеме 1620 доз. Вакцина новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» так же, как и препарат «Спутник V», двухкомпонентная, однако вакцины отличаются температурой хранения. «ЭпиВакКорона» может храниться при температуре от +2°С до +8°С. Именно поэтому в первую очередь ею будут прививать маломобильных граждан на дому, жителей в возрасте старше 66 лет и инвалидов. Списки на вакцинацию формируют медицинские учреждения.

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