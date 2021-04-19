Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Глава минфина США Джанет Йеллен выбрала кандидатуру на роль первого в истории администрации США советника по климату. Эта высокопоставленная должность создана, чтобы помочь в масштабных усилиях Белого дома по борьбе с изменением климата, сообщает 19 апреля Politico.

Место отдали Джону Мортону, ранее служившему в администрации экс-президента США Барака Обамы.

«Изменение климата является вызовом для экономики США, но также обещает создать новые возможности. Данный шаг отражает стремление минфина сделать борьбу с изменением климата одним из главных приоритетов», — прокомментировала назначение Йеллен.

Новая должность также была с восторгом встречена активистами, которые требуют от президента США Джо Байдена выделять больше средств на проблемы окружающей среды и серьезно подойти к климатической политике.