Москва, , 21:46 — REGNUM Из Турции и Танзании после ограничения авиасообщения вывезено уже более 40 тысяч российских граждан. Об этом сообщает 19 апреля пресс-служба Росавиации.

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«За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тысячи пассажиров», — говорится в сообщении.

Из Танзании за этот же период шестью рейсами российских авиаперевозчиков было вывезено более 1,7 тысячи российских граждан, добавили в Росавиации.

Сообщается, что всего, по данным российских и турецких авиакомпаний, на период с 15 апреля по 1 июня было продано порядка 169 тысяч авиабилетов из Турции в различные города России. Из Танзании в Россию было реализовано 4,7 тысяч авиабилетов российских перевозчиков.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе российские власти приняли решение об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

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