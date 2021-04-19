Магнитогорск, Челябинская область, , 21:42 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, портал «Спорт-Экспресс» сообщил о заинтересованности «Йокерита» в услугах защитника магнитогорского «Металлурга» Филипа Хольма.

По данным источника, финский клуб может подписать с хоккеистом контракт в первые дни трансферного окна.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Хольм принял участие в 22 матчах за «Металлург» и отличился в них 9 (2+7) очками. В розыгрыше плей-офф он набрал 7 (2+5) очков в 12 матчах.