25 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Максим Воронов, , 09:35 — REGNUM После супергероического и предельно серьезного «Огня» Алексей Нужный вернулся в привычное для него русло лирической комедии. Впрочем, фильм не только о торжестве любви над нелюбовью (что по нашим временам свежо, приятно и может только приветствоваться), он краешком задевает и не столь радужные материи. Правда, только краешком — комедия все-таки.

Цитата из к/ф «Пара из будущего». Реж. Алексей Нужный. 2021. Россия

Итак, 2040 год, ближайшее будущее. Среди умеренных технических чудес Нижнего Новгорода обитает обычная немолодая и бездетная семейная пара — Александра и Евгений. Саша — стареющая провинциальная актриса, когда-то подававшая надежды, Женя — крепко попивающий мужчина без определенных занятий. Супруги до предела обрыдли друг другу. Сашу бесит пьянство, раздолбайство и безденежье мужа, Женю достало вообще всё на свете, от жены до постоянной компьютерной слежки. Об этом стоит сказать особо.

По сути дела, цифровой концлагерь, о котором давно твердили миру, в 2040 году вполне себе развернулся и все теснее сжимает ласковые объятия. Компьютерный ангел-хранитель и средство от похмелья с утра посоветует, и даже бутылку заблокирует, если считает, что уже достаточно. Пытаясь грубой силой добыть вожделенную жидкость из не в меру «умного» сосуда, можно сильно уронить свой социальный статус (измеряемый в конкретных единицах, да и в цифрах зарплаты), а то и под суд угодить. Но если Женины питейные страдания могут показаться забавными, хотя, если задуматься, жизнь под всеохватывающим компьютерным колпаком ни капли не смешная штука, то Саше и вовсе не до веселья: ее внезапно взяли да и заменили на театральной сцене голограммой — провинция пытается идти в ногу со временем, а в Москве и Питере живых актеров уже давно не осталось.

Цитата из к/ф «Пара из будущего». Реж. Алексей Нужный. 2021. Россия

Понятно, что на фоне таких сюрпризов брак этих вечно раздраженных, стареющих и не поспевающих за стремительными переменами людей все сильнее расползается по швам. Саша хочет развода, Женя вяло отбрыкивается — в одинокой жизни ему, низкостатусному, ничего хорошего не светит. Парадоксально, но, несмотря на страстное желание развестись, Саша отчаянно ревнует Женю к девицам с сайтов знакомств. Во время одной из сцен ревности она даже пытается выбросить компьютер с балкона. К несчастью или к счастью, схватка на балконе происходит в грозу, и разряд молнии, угодивший в полупрозрачное чудо техники, отправляет героев на двадцать лет назад — как раз тогда, когда юные Саша и Женя только познакомились. Таким образом супруги-неудачники получают уникальный шанс — расстроить собственный брак, чтобы не пришлось мучиться в будущем друг с другом и разводом. Хотя времени у них на все про все одни сутки, успех практически гарантирован — они отлично помнят все узловые точки своих судеб и могут прицельно на них воздействовать. Но реальность оказывается куда более вязкой и упругой, чем им казалось, а сила юной любви преодолевает цинизм постаревших героев.

Цитата из к/ф «Пара из будущего». Реж. Алексей Нужный. 2021. Россия

Режиссер по ходу дела постепенно раскапывает корни, из которых произросла нелюбовь. Оказывается, Женя и по молодости тайком прикладывался к бутылке, был довольно-таки эгоистичен и не держал обещаний, а Саша обладала не столько блестящим талантом, сколько упрямым и порывистым характером. И все же маленькая личная война с собственным прошлым, которую то по отдельности, то вместе ведут супруги, приносит им только временные победы. Более того — смешные и нелепые попытки разлучить влюбленных сближают их пока они, в конце концов, не начинают, отчаянно торопясь, чинить то, что они только что едва окончательно не порушили. Понятно, что все завершается хеппи-эндом.

Цитата из к/ф «Пара из будущего». Реж. Алексей Нужный. 2021. Россия

Есть у Алексея Нужного один профессиональный недостаток, который ярко проявился в фильме «Я худею» и вновь повторился в свежей комедии. В какой-то момент ближе к концу режиссер вдруг пугается, что не все объяснил зрителю самим сюжетом и заставляет героев произносить назидательные закадровые монологи, в которых разжевывает суть только что просмотренного фильма совсем уж в ясельную манную кашу. Кстати, Нужный повторяется и в сюжетных приемах — в «Я худею» героиня нечаянно сжигает дотла отцовскую баню, в «Паре» жертвой непочиненной Женей проводки падает целый дом колоритного жениного дядьки. Ну, любит человек огненную стихию, невелик грех. Куда большим грехом является финальная слащавость и недостаток смелости оставить финал открытым. Словно бы листая семейный альбом с сентиментальными фотокарточками, режиссер демонстрирует неувядающую романтическую нежность Саши и Жени, которые, конечно же, обзавелись столь же нежно любимыми детишками. Вот только непонятно, что с цифровым концлагерем? Бутылки Жене не блокируют, так как пить он явно бросил, а вот что там с роботами и голограммами вместо живых людей — непонятно. Нужный, едва коснувшись важной социально-футурологической темы, тут же отдернул руку. Меняющие цвет и фасон кроссовки наверняка сохранились в мире 2040-го, так что все пучком.

Цитата из к/ф «Пара из будущего». Реж. Алексей Нужный. 2021. Россия

Нет, лирическая комедия — это не социальная сатира и не антиутопия, жанр другой и правила другие. Но если сказал А, то скажи и Б. Потому что существование тотальной компьютерной слежки и замены людей «цифрой» не искупается и не «побивается» никаким счастьем в личной жизни, да и о судьбах рожденных в этакий дивный новый мир детишек невольно начинаешь задумываться.

Цитата из к/ф «Пара из будущего». Реж. Алексей Нужный. 2021. Россия

И все же фильм полон не только комических (но не всегда смешных) ситуаций и сентиментальности, в нем то и дело пробиваются подлинные эмоции. Пожалуй, самый сильный момент картины — встреча Саши из будущего со своими еще моложавыми и живыми родителями. На самом деле Саша вполне способна любить и чувствовать, просто ее чувства слегка припорошило пылью, что не удивительно в век победы компьютера над человеком. Если бы Алексей Нужный сумел показать, как его герои смогли силой своей любви одолеть «цифру», цены бы фильму не было. Но это, как говорится, была бы совсем другая история…