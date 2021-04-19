Подгорица, , 21:37 — REGNUM Опрос на тему иммунизации молодежи против коронавируса показал, что до 44,3% молодых людей в Черногории не хотят вакцинироваться. Центр поддержки и развития молодежи проводил указанное исследование в период с 6 по 18 апреля 2021 года, в рамках кампании «Вместе против COVID».

Вакцина «Спутник V». Zdrav.nso.ru

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В исследовании участвовал 1141 человек, из которых 64 процента — женщины и 34 процента — мужчины со всей территории Черногории в возрасте от 15 до 30 лет. 57,8% респондентов закончили среднюю школу, 24,7% закончили колледж, 17,5% респондентов закончили начальную школу.

«69,7 процента молодых людей считают, что вакцинация — лучший способ остановить пандемию, а 30,3 процента из них думают наоборот», — показали исследования. На вопрос «Считаете ли вы, что вакцинация против вируса COVID-19 должна быть обязательной?» 64,2 процента молодых людей ответили НЕТ, а 35,8 процента ответили ДА. На вопрос «Хотите ли вы сделать прививку от вируса COVID-19?» Большинство молодых людей, 55,7 процента, ответили ДА, а 44,3 процента — НЕТ. Что касается заявлений о вакцинации, то подавляющее большинство молодых людей этого не сделали — 74,5 процента из них, а 25,5 процента из них подали заявки на вакцинацию.