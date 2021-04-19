Женева, Швейцария, , 21:35 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции остаётся чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом говорится в распространённом 19 апреля заявлении чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается, что на заседании комитета принято решение продлить режим ЧС ещё на три месяца. К повторному рассмотрению данного вопроса комитет вернётся по истечении этого срока, либо ранее по усмотрению генерального директора ВОЗ.

Напомним, ранее сегодня в ВОЗ сообщили, что в мире за минувшую неделю был зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом за весь период с начала пандемии — более 5,2 миллиона человек. Заболеваемость COVID-19 в мире растёт уже восьмую неделю подряд.

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