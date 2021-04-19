Москва, , 21:33 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, портал «Бизнес Online» сообщил о заинтересованности ЦСКА в услугах нападающего казанского «Ак Барса» Станислава Галиева.

По данным источника, «армейцы» готовы побороться за форварда с московским «Динамо». Ранее в СМИ появилась информация, что «Динамо» близко к подписанию контракта с Галиевым.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Галиев принял участие в 52 матчах и отличился в них 27 (16+11) очками. В розыгрыше плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 15 матчах.