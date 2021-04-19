Подгорица, , 21:30 — REGNUM В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 421 пациент COVID-19, что составляет 13 процентов от общего числа активных случаев, сообщили 19 апреля в клиническом центре Черногории.

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Число госпитализированных на девять меньше, чем в предыдущий день, когда их было 432, и на 49 меньше, чем 16 апреля, когда в больницах находилось 472 пациента с коронавирусом.

По последним данным Института общественного здравоохранения, в Черногории в настоящее время зарегистрировано 3223 активных случая заражения коронавирусом.