Минск, 19 апреля, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Экономический суд Брестской области 19 апреля принял решение ликвидировать ООО «Польская школа» в городе Бресте в срок до 19 июля 2021 года. Иск о ликвидации подал прокурор города.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Претензии к коммерческой организации возникли после обострения отношений между официальным Минском и Варшавой, не признавшей Александра Лукашенко президентом по итогам сфальсифицированных (так считают в Польше и ЕС в целом) президентских выборов 2020 года. Варшава также применила санкции к белорусским чиновникам, силовикам, пропагандистам и связанным с ними коммерческими структурами.

В ответ власти Белоруссии заявили, что вводят ответные санкции. Затем последовала высылка польских дипломатов под предлогом состоявшегося 28 февраля в брестской «Польской школе» чествования «проклятых солдат» — участников польского антисоветского послевоенного сопротивления. По версии белорусского официоза, в частности чествовался Ромуальд Райс, командовавший бандформированием «проклятых солдат» и в 1946 году руководивший массовым убийством польских граждан — белорусов и не-католиков. МИД Польши категорически отрицает упоминание фамилии Райса на мероприятии в «Польской школе» Бреста.

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После взаимной высылки дипломатов Минск и Варшава обменялись резкими заявлениями. Кроме того, спецслужбы Белоруссии начали проверки всех организаций польской диаспоры и арестовали нескольких её представителей из числа гражданских активистов и журналистов. Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту экстремистской деятельности ООО «Польская школа». Аресты и обыски прошли также в польских структурах Лиды и других городов Гродненской области.

Один из двух польских союзов — непризнанный белорусским минюстом «Союз поляков на Белоруссии» стал фигурантом возбуждённого 25 марта уголовного дела по ч. 3 ст. 130 УК РБ («Экстремизм»). По делу проходит руководитель СПБ Анжелика Бориc, а также активисты организации журналист Анджей Почобут, директор брестской «Польской школы» Анна Панишева и другие.

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