Женева, Швейцария, , 21:21 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам не требовать от граждан сертификатов о вакцинации при международных поездках ввиду ограниченности доказательств эффективности вакцин в снижении передачи коронавируса. Об этом говорится в распространённом 19 апреля заявлении чрезвычайного комитета ВОЗ.

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«Рекомендуется на требовать доказательств вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные (хотя и растущие) данные об эффективности вакцин в снижении передачи инфекции и сохраняющееся неравенство в глобальном распределении вакцин», — отмечается в заявлении.

Комитет ВОЗ также настоятельно рекомендует государствам-участникам «признать, что требования доказательств вакцинации могут усугубить неравенство и способствовать дифференцированной свободе передвижения».

Напомним, ранее сегодня в ВОЗ сообщили, что в мире за минувшую неделю был зафиксирован максимальный прирост инфицированных коронавирусом за всё время с начала пандемии.

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