19 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 22:15 — REGNUM Изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, внесение которых предусматривает размещенный на официальном правовом портале проект постановления правительства, является не столько сигналом к ожиданию властями страны роста инвестиций в российскую экономику, хотя не без этого, сколько логичным продолжением проводимой по акционированию предприятий политики. Не секрет, что сфера ЖКХ, различные МУПы и ГУПы, те же водоканалы в некоторых регионах, городах страны находятся в удрученном состоянии. Даже появление института государственно-частного партнерства (ГЧП) и такого его механизма, как концессионные соглашения, не способствовало притоку частных инвестиций в эти проблемные сферы. Впрочем, помнится и не во все инфраструктурные проекты, предусматриваемые комплексным планом модернизации (КМПИ), в частности в модернизацию/реконструкцию аэропортовой инфраструктуры, удалось привлечь частные инвестиции.

Стратегия Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственная Дума РФ Ольга Зенькович © ИА REGNUM

Стоит напомнить, что в феврале мы сообщали о том, что Госдумой был принят законопроект, разработанный Федеральной антимонопольной службой, совершенствующий порядок осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Документ содержит изменения такого порядка инвестирования в предприятия и организации, для которых некоторые виды деятельности являются не основными, но тем не менее носящих элементы стратегического значения. В частности, данный документ допускает совершение сделок организациями, находящимися под контролем иностранного государства, позволяющие устанавливать контроль над хозяйственным обществом стратегического значения только лишь в части не основной его деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, подлежащих лицензированию в соответствии с российским законодательством, что, между тем, не относится к предприятиям, занимающимся производством пищевых продуктов и лекарственных средств. Кроме того, подобные сделки допускаются в сфере оказания услуг хозяйствующим субъектом, включенным в реестр субъектов естественных монополий (по водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры), за исключением услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, услуг по передаче тепловой энергии и передаче электрической энергии по распределительным сетям, услуг в портах в России.

Инвестиции Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь же, судя по всему, изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, предлагаемые ФАС, определяют своего рода порядок согласования с правительственной комиссией, в том числе и вышеописанных сделок. Отметим, что данный документ предусматривает внесение изменений в постановление правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. № 510. Из документа следует, что будут рассматриваться ходатайства о предварительном согласовании сделок, а также иных действий, влекущих за собой установление контроля иностранных инвесторов или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение. Помимо этого, предварительное согласование потребуется и от сделок, предусматривающих приобретение в собственность, владение или пользование имущества, которое относится к основным производственным средствам хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, и стоимость которого составляет 25 и более процентов, определенной на последнюю отчетную дату по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение. И вот, собственно, новшество, которое непосредственно касается заключения концессионных соглашений, в рамках которых планируется создать и (или) реконструировать имущество, определенное Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», предназначенное для осуществления какого-либо вида деятельности, указанного в статье 6 Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» — такие сделки тоже подлежат предварительному согласованию, причем вне зависимости от первоначальной или итоговой стоимости такого имущества, за исключением некоторых случаев, предусмотренных законодательством.

Валютный контроль Иван Шилов © ИА REGNUM

В принципе любые правовые отношения внутри сделок, подразумевающих получение права на добычу водных биологических ресурсов, как совершаемые на основании решения органа госвласти, так и заключения договора, который повлечет переход права на добычу от одного лица к другому — находящемуся под контролем иностранного инвестора (или группы лиц) в результате чего такое хозяйственное общество может занимать доминирующее положение на рынке реализации выловленных водных биоресурсов в границах рыбохозяйственного бассейна — также подлежат предварительному согласованию. Вероятно, что за счет данной меры правительственная комиссия получает тот самый рыночный механизм, с помощью которого можно было бы в том числе влиять на ситуацию, связанную с ростом цен, в общем — не допускать манипулирования рынком иностранцами. Речь здесь, конечно же, идет о конкретном сегменте — добыче водных биоресурсов — имеющих стратегическое значение.

Хозяйство Цитата из кф «Цвет граната». реж. Сергей Параджанов. 1968. СССР

Согласованию также будут подлежать действия, в результате которых может быть изменено соотношение голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного субъекта. Причем, что, пожалуй, является наиболее интересным моментом предлагаемого проекта документа, согласование будет необходимым и в том случае, если российский инвестор, под контролем которого находится компания, сам сменит гражданство, либо ему будет отказано в приеме в гражданство России.

Рыба. Алексей Лукашевич ИА REGNUM

Вместе с рядом перечисленных здесь изменений, правительственная комиссия получит и ряд инструментов, с помощью которых она сможет решать вопросы по возможным нарушениям. Например, в случае выявления нарушений Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», комиссия может выдавать предписания об устранении нарушения в установленный комиссией же срок, а также требовать от федерального органа исполнительной власти в области рыболовства и его территориального органа приостановления в срок не позднее десяти дней со дня получения данного решения действия всех разрешений на вылов водных биоресурсов до тех пор, пока не поступит информации об устранении нарушения.

Вряд ли эти изменения можно назвать противостоянием инвестициям (инвесторам) в предприятия стратегического значения. Речь, скорее, идет о прозрачности бенефициаров бизнеса, которые войдут в капитал стратегических предприятий страны. Ведь все-таки это касается безопасности страны.

Капитализм Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается в «сводном отчете о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта с высокой степенью регулирующего воздействия», предполагается, что ежегодно в среднем правительственная комиссия может рассматривать до 20 ходатайств о согласовании сделок или иных указанных в проекте постановления действий. Что касается оценки количества возможных нарушений, которые может рассматривать комиссия в рамках предусмотренных проектом документа полномочий, то предполагается, что таковые обстоятельства могут или будут возникать в единичных случаях — с учетом принципа добросовестности поведения участников гражданского оборота (в том числе иностранных инвесторов). Количество же сделок и действий, требующих согласования в соответствии с изменениями в среднем в год составит — 10, а количество участников отношений составит примерно около 50. Проект документа поступил на публичное обсуждение 17 апреля, которое завершится 18 мая.