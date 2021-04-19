Санкт-Петербург, 19 апреля, 2021, 21:27 — ИА Регнум. За последнюю неделю, с 12 по 18 апреля, общее количество госпитализаций взрослых пациентов с COVID-19 и пневмонией в Петербурге составило 1860 случаев и снизилось на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей. Среднее число госпитализаций в сутки на прошлой неделе составило 265,7 случаев, это наименьший показатель с начала второй волны эпидемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции, за прошедшую неделю количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, уменьшилось на 4,23%. Число активно больных COVID-19 сократилось на 4,31% за неделю.

«Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Но этот процесс идет медленно и нестабильно, часто сопровождается разнонаправленным движением индикаторов эпидемического процесса. Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией», — подчеркивают специалисты Межведомственного совета.

Там добавляют, что вероятность нового роста заболеваемости в Санкт-Петербурге пока остаётся высокой.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге в настоящее время развернуто 5273 койки, из них свободны 1109 коек, что составляет 21%. На искусственной вентиляции легких находятся 156 пациентов, что на 63,9% меньше пикового значения, отмечавшегося в декабре 2020 года.