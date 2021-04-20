Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Разработчики Reddit представили новую функцию — Reddit Talk. Об этом сообщает издание vc.ru.

По данным издания, новая опция позволит общаться голосом в специальных аудио комнатах, но пока она доступна только модераторам. Они смогут создавать комнаты, приглашать и блокировать участников, а также отключать звук.

Добавим, что остальные пользователи смогут присоединиться к комнатам в качестве слушателей. А также реагировать на происходящее в голосовом чате с помощью эмодзи и «поднимать руку» для подключения к разговору.

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