Киев, , 21:15 — REGNUM Украина движется в направлении получения средств от Международного валютного фонда, а получение очередного транша может произойти в июне или июле, заявил вечером 19 апреля советник президента Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко.

По словам Устенко, «мяч сейчас на украинской стороне», в частности, для выделения средств Рада должна принять ряд законопроектов.

«Те законопроекты, которые мы должны были принять до того, чтобы получить средства от МВФ — относительно и реформирования судебной системы, и антикоррупционной архитектуры — они сейчас на рассмотрении в парламенте. Я считаю, что у нас достаточно шансов для того, чтобы мы получили средства», — подчеркнул советник.

Устенко отметил, что на связи с МВФ находятся почти все представители украинской власти — в частности, премьер-министр, министр финансов, председатель национального банка страны, главы министерств юстиции и энергетики, а также другие высокопоставленные чиновники.

«Если учитывать, что август является месяцем отпусков, то у нас есть июнь и июль для того, чтобы мы получили средства от МВФ… И это понимаем не только мы в Киеве, но и в Вашингтоне, в центральном офисе фонда», — так советник Зеленского очертил примерные сроки получения следующего транша.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня было опубликовано интервью министра финансов Сергея Марченко, в котором он заявил, что Украина согласно взятым обязательствам с МВФ максимально сужает круг нерешенных вопросов и проблемных вопросов есть намного меньше, чем в январе.

В июне прошлого года МВФ утвердил 18-месячную программу stand by для Украины на сумму около $5 млрд с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд. Предполагалось, что остаток суммы выделят четырьмя траншами, но Киев и фонд почти сразу же потеряли взаимопонимание и сотрудничество фактически было заморожено.