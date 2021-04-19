Вашингтон, , 21:31 — REGNUM США продолжают настаивать на освобождении блогера Алексея Навального, сообщила 19 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга журналист поинтересовался, останется ли в силе приглашение президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путина «на саммит по климату, если Навальный умрет в тюрьме?»

«Давайте молиться, чтобы этого не произошло. На данный момент целый спектр частных разговоров идут по дипломатическим каналам. США продолжают публично призывать к его освобождению и гуманному обращению с ним. Я не буду опережать события относительно подобного ужасного исхода», — ответила Псаки.

Напомним, что в администрации президента США обеспокоены сообщениями о том, что ухудшается состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 7 апреля адвокаты сообщили, что Навальный остается в покровской ИК-2, продолжает голодовку и по-прежнему отказывается от лечения, которое ему предлагает фельдшер колонии.