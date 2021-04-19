Екатеринбург, , 21:03 — REGNUM В Екатеринбурге женщина 1949 года рождения пойдёт под суд за убийство своего сына. Преступление было совершено в декабре, сообщает свердловское управление СКР.

Место преступления (сс) Clker-Free-Vector-Images

По данным следствия, тело нашли на улице Шефская у трансформаторной будки 6 декабря. В ходе расследования выяснилось, что 46-летний мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Когда он, будучи сильно пьяным, потребовал от своей матери денег на продолжение выпивки, то та ему отказала. Разгорелся конфликт, в ходе которого женщина зарубила гражданина топором. Затем вместе с дочерью они перенесли тело к трансформаторной будке.

Как отмечает глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, при имевшемся характере ран возле тела должно было быть много крови. Однако в месте, где его нашли, её было мало. Это смутило сыщиков, они начали поиски и в итоге задержали обвиняемую.