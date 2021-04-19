Приштина, , 21:02 — REGNUM Готовность России подключиться к переговорам Белграда и Приштины, которою 16 апреля высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с сербским коллегой Николой Селаковичем, нисколько не удивляет, учитывая роль российской дипломатии в отмене признания сепаратистского Косово 18 странами мира. Об этом говорится в сообщении Народного движения сербов Косово и Метохии «Отечество», опубликованном 18 апреля.

Тем не менее, официальный Белград не выдвигает подобных инициатив, хотя и Приштина, и ЕС выступают за то, чтобы к переговорам подключились США, указывают авторы сообщения.

«Александр Вучич мог бы позвать Китай в переговоры, но Россию — с трудом», — считают лидеры движения.

Движение сербов Косово и Метохии «Отечество» напомнило также о том, что в 2008 году премьер-министр Сербии Войислав Коштуница призвал Российскую Федерацию подключиться к переговорам с Приштиной. «Тогда с американской стороны в переговорах участвовал Фрэнк Визнер, а с российской — нынешний посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Но это уже история. Для того, чтобы пригласить Россию в переговоры, нужно обладать мужеством, что очевидно не относится к Вучичу», — отмечают авторы сообщения.

Напомним, что Сергей Лавров 16 апреля в Москве, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Россия никому не навязывает свое посредничество, но будет готова «откликнуться на любое предложение о тех или иных шагах с нашей стороны, которые последуют от руководства Сербии».