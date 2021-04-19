Нижний Новгород, , 20:59 — REGNUM Бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назначен помощником полномочного представителя полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Соответствующая информация опубликована на портале полпредства.

В настоящее время у Комарова, помимо Морозова, пятеро помощников.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля текущего года Сергей Морозов, возглавлявший Ульяновскую область с мая 2005 года, подал прошение об отставке с поста губернатора, которое принял президент России Владимир Путин. Врио главы региона был назначен сенатор Алексей Русских, который является слушателем «школы губернаторов». Морозов же заявил, что намерен принять участие в выборах депутатов Госдумы. Он пояснял, что хочет принести пользу родному региону в новом статусе.

«Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей Ульяновской области в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора», — подчеркивал Морозов.

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