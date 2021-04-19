Воронеж, , 20:55 — REGNUM Спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди вузов Минобороны России стартует 20 апреля на базе Военно-воздушной академии имени Жуковского в Воронеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Спартакиада продлится до 24 апреля. Участие в ней примут 32 команды — всего более 1200 военных спортсменов, представители вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Твери, Севастополя, Омска, Тюмени, Пензы и других регионов страны.

Участникам Спартакиады предстоят состязания в шести дисциплинах: самбо, армейский рукопашный бой, спортивное ориентирование, военное пятиборье, стрельбе из штатного и табельного оружия, летнее офицерское троеборье. Мероприятие проводится под руководством Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации.