Санкт-Петербург, , 20:50 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, бразильская журналистка Раиса Симплисио в своем твиттере сообщила об интересе петербургского «Зенита» к форварду «Фламинго» Габиголу.

По данным источника, российский клуб рассматривает кандидатуру игрока как один из потенциальных трансферов из-за рубежа, однако некоторые финансовые трудности могут не позволить сделке совершиться.

24-летний форвард готов покинуть бразильский чемпионат, но только при условии, что его пригласят клубы из АПЛ или Ла Лиги.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 форвард выступал в чемпионате Италии за миланский «Интер», в составе которых забил один гол в девяти матчах.