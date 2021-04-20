Москва, , 08:30 — REGNUM Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс принял приглашение принять участие в наблюдении за выборами в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Хендрик Дамс заявил о готовности Ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную думу», — сказал Володин со ссылкой на письмо председателя ПАСЕ.

Володин также обратил внимание на то, что в своем письме, как и в ходе недавней встречи в Госдуме, Дамс соглашается с необходимостью сотрудничества европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечения доступности вакцины для всех граждан.

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Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся в сентябре 2021 года в единый день голосования.

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