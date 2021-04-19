Тверь, 19 апреля, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Ход строительства детского сада на улице Склизкова в Московском районе Твери, который возводится по национальному проекту «Демография», проинспектировал 19 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом строительства детсада в Твери

«Для нас строительство объектов в Твери — это особая задача, потому что в столице региона высокая потребность в учреждениях дошкольного образования. В течение текущего года мы полностью должны выполнить поручения президента Владимира Путина об обеспечении доступности школьного и дошкольного образования», — отметил Игорь Руденя.

Новый детский сад рассчитан на 190 мест, здесь откроют восемь групп, в том числе две ясельные. В настоящее время на площадке произведена заливка плиты перекрытия первого этажа, ведутся работы по армированию монолитного лотка теплотрассы, устройству пристенного дренажа, гидроизоляции цоколя, бетонной подготовке теплотрассы. Возводятся стены, перегородки и колонны подвала. Строительство ведется в две смены, на объекте задействовано от 50 до 75 человек в зависимости от этапа работ, привлечено 11 единиц техники. Стоимость детсада — 218 млн рублей. Строится учреждение по типовому проекту, разработанному в 2018 году

Игорь Руденя отметил, что детский сад необходимо сдать, чтобы уже с нового учебного года его могли посещать воспитанники.

В 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта «Демография» строятся шесть детских дошкольных учреждений. В столице Верхневолжья, помимо детского сада на улице Склизкова, будут открыты два учреждения на улицах Левитана и Планерной, на 190 и 150 мест. Продолжаются работы по возведению детских садов на 80 мест в селе Бурашево Калининского района, на 160 мест в Вышнем Волочке, на 240 мест в Торопце.