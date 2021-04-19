Оклахома, , 20:58 — REGNUM Джон Кэмерон Митчелл сыграет главную роль в предстоящем сериале NBC о Джо Экзотике. Об этом 19 апреля сообщает издание Deadline.

По данным СМИ, Митчелл сыграет самого Джо Экзотика (настоящее имя — Джо Шрайбфогель), владельца огромного зоопарка в Оклахоме. «Я очень рад играть роль этого современного народного антигероя», — рассказал актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Джо Экзотик — владелец зоопарка с дикими кошками и главный герой документального мини-сериала «Король тигров». Его приговорили к 22 годам лишения свободы за организацию убийства активистки Кэрол Баскин.

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