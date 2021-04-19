Ижевск, 19 апреля, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Удмуртии по итогам мониторинга публикаций в социальных сетях начало доследственную проверку по информации об изъятии единственного жилья у многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из мф Чиполлино. Реж. Борис Дежкин. 1961. СССР Это возмутительно!

В социальных сетях появилась информация о ситуации в деревне Каменное Завьяловского района. Якобы без ведома членов многодетной семьи администрация населенного пункта продала земельный участок, на котором расположен принадлежащий семье дом. Также семью сочли не нуждающейся в получении новой жилплощади. В результате многодетная семья лишилась единственного жилья.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет дана юридическая оценка опубликованной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году 300 многодетных семей республики получат региональный материнский капитал. Единовременная выплата предоставляется в размере 250 тыс. рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий — строительство дома или взнос по ипотеке. На эти цели в бюджете Удмуртии предусмотрено 75 млн рублей.