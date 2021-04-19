Москва, , 20:40 — REGNUM Законопроект о новых обязанностях операторов связи правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Предлагается обязать операторов связи хранить информацию о передаче через интернет сообщений и медиафайлов между пользователями в течение трех лет и предоставлять ее по требованию правоохранительных органов.

Напомним, 17 марта 2021 года был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому Роскомнадзор планирует получить право получать от операторов сотовой связи информацию об абонентах.

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