Кейптаун, 19 апреля 2021, 20:40 — REGNUM Крупный пожар рядом с Кейптауном пока не удаётся потушить, потребуется, возможно, ещё не один день, сообщил 19 апреля журналистам мэр Дэн Плато.
По его словам, «пожар займёт не один и не два дня».
Напомним, пожар неподалёку от Кейптауна вспыхнул накануне, 18 апреля. Сгорела библиотека Кейптаунского университета, огонь охватил кампус, студентов эвакуировали.
К настоящему моменту также сгорел ресторан и чайный сад, расположенный в Национальном парке «Столовая гора» возле мемориала Сесилу Родсу. Огонь уничтожил ветряную мельницу Мостерта в Моубрей.