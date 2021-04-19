Кейптаун, 19 апреля, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Крупный пожар рядом с Кейптауном пока не удаётся потушить, потребуется, возможно, ещё не один день, сообщил 19 апреля журналистам мэр Дэн Плато.

Цитата из кф«451 по Фаренгейту». реж. Франсуа Трюффо. 1966. Великобритания Книги в огне

По его словам, «пожар займёт не один и не два дня».

Напомним, пожар неподалёку от Кейптауна вспыхнул накануне, 18 апреля. Сгорела библиотека Кейптаунского университета, огонь охватил кампус, студентов эвакуировали.

К настоящему моменту также сгорел ресторан и чайный сад, расположенный в Национальном парке «Столовая гора» возле мемориала Сесилу Родсу. Огонь уничтожил ветряную мельницу Мостерта в Моубрей.