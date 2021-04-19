Заречный, Свердловская область, , 20:35 — REGNUM Пропавший в Свердловской области в декабре отец троих детей найден мёртвым. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Тело обнаружили 15 апреля. Следственный отдел по городу Заречному начал доследственную проверку. Назначена судебная экспертиза. По предварительным данным, признаков криминальной смерти на теле нет.

Мужчина уже опознан его родственниками. Как сообщает глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, сообщение о его пропаже поступило в полицию 12 декабря. Этому предшествовала ссора, которая завершилась рукоприкладством. Тело пропавшего было засыпано снегом, поэтому сразу его не нашли.

«Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут знакомых погибшего для того, чтобы установить подробности того, что с ним произошло», — добавил Горелых.