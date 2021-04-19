Москва, 19 апреля, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Показатели заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве находятся ниже эпидемического порога на 41,8% среди всех возрастных групп населения. Об этом сообщает 19 апреля пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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В том числе, как уточнили в ведомстве, заболеваемость среди детей до двух лет находится на 75,8% ниже порогового уровня, среди детей трёх-шести лет — на 74,4%, среди детей от семи до 14 лет — на 76,3%, среди взрослого населения — на 2,7%.

В Роспотребнадзоре отметили, что в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии, в том числе риновирусы — 16,6%, парагрипп — 11,1%, РС-вирусные инфекции — 11,1%, бокавирус — 5,6%, аденовирусные инфекции — 5,6%, другие вирусы не гриппозной этиологии — 50%.