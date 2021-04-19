Киев, 19 апреля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Глава исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили обрушился с критикой на министра финансов страны Сергея Марченко, заявив, что тот «дешёвая козявка и ничтожество».

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Об этом Саакашвили заявил вечером 19 апреля.

Вероятно, таким образом политик отреагировал на предыдущие критические заявления Марченко в его адрес. Ранее в интервью министр заявил, что Саакашвили — это «шулер с большой дороги, приезжий гастарбайтер, который пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого».

«Кто такой Саакашвили, знает весь мир. Кто такой Марченко, знают только контрабандисты, крышеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимаются хищением украинского бюджета», — заявил экс-президент Грузии.

По его словам, Марченко свою работу делает «крайне скверно» и непонятно, почему его терпит президент Зеленский.

«Ровно то же самое вам скажут еще 40 миллионов украинцев, потому что за время пребывания на своем посту вы не сделали для улучшения их благосостояния ровным счетом ничего. Наоборот, вы систематически тормозите реформы, стали защитником старых схем, вернули в государственную систему отпетых коррупционеров и стали главным крышевателем контрабандных потоков. Вы оказались крайне низкопробным министром, полностью провалив надежды общества и президента на реформы», — резюмировал бывший губернатор Одесской области.

ИА REGNUM напоминает, что Марченко был назначен министром финансов Украины 30 марта 2020 года, за его назначение проголосовали 256 депутатов при 226 необходимых.