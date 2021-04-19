Дарья Драй,
19 апреля 2021, 22:58 — REGNUM Репетиция пешей составляющей военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась вечером в понедельник, 19 апреля, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
В ней приняли участие более четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также военнослужащие других силовых ведомств региона, кадеты и юнармейцы.
Нахимовцы во время репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Целью репетиции парадных расчётов на Дворцовой площади стала отработка сценария проведения парада, выполнение строевых приёмов с оружием, а также торжественный марш в сопровождении военного оркестра.
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ранее, как сообщалось, первая репетиция воздушной части парада прошла над аэродромом Левашово. Впереди — сводные репетиции на Дворцовой площади с участием 150 единиц военной техники, в том числе танков, артиллерийских, зенитных и ракетных комплексов.
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиции военного парада в Петербурге продлятся до конца апреля, затем состоится генеральная репетиция.
Читайте ранее в этом сюжете:
В Петербурге отрепетировали парад Победы с участием авиации