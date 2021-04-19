Дарья Драй, 19 апреля 2021, 22:58 — REGNUM Репетиция пешей составляющей военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась вечером в понедельник, 19 апреля, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

В ней приняли участие более четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также военнослужащие других силовых ведомств региона, кадеты и юнармейцы.

Нахимовцы во время репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Нахимовцы во время репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

Целью репетиции парадных расчётов на Дворцовой площади стала отработка сценария проведения парада, выполнение строевых приёмов с оружием, а также торжественный марш в сопровождении военного оркестра.

Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее, как сообщалось, первая репетиция воздушной части парада прошла над аэродромом Левашово. Впереди — сводные репетиции на Дворцовой площади с участием 150 единиц военной техники, в том числе танков, артиллерийских, зенитных и ракетных комплексов.

Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиции военного парада в Петербурге продлятся до конца апреля, затем состоится генеральная репетиция.

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