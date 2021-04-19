19 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Дарья Драй, , 22:58 — REGNUM Репетиция пешей составляющей военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась вечером в понедельник, 19 апреля, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

В ней приняли участие более четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также военнослужащие других силовых ведомств региона, кадеты и юнармейцы.

Нахимовцы во время репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Целью репетиции парадных расчётов на Дворцовой площади стала отработка сценария проведения парада, выполнение строевых приёмов с оружием, а также торжественный марш в сопровождении военного оркестра.

Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее, как сообщалось, первая репетиция воздушной части парада прошла над аэродромом Левашово. Впереди — сводные репетиции на Дворцовой площади с участием 150 единиц военной техники, в том числе танков, артиллерийских, зенитных и ракетных комплексов.

Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Репетиции военного парада в Петербурге продлятся до конца апреля, затем состоится генеральная репетиция.

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