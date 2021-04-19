Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, НХЛ на своем официальном сайте подвела итоги минувшей игровой недели, назвав лучших игроков за этот период.

Третьей звездой недели стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун, набравший 8 (3+5) очков в четырех матчах.

Вторым был признан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, он набрал 10 (4+6) очков в четырех матчах, а также записал на свой счет «+8» в графе показателя полезности.

Главной звездой минувшей недели стал голкипер «Баффало Сейбрз» Дастин Токарски, который смог принести команде две победы в четырех матчах, отражая в среднем 93,4% бросков по своим воротам и пропуская 2,27 шайбы за игру.