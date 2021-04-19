Москва, , 20:23 — REGNUM Законопроект о распространении «Дальневосточного гектара» на Арктическую зону правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Правительство РФ обратило внимание на то, что инициатива предусматривает механизм, отличающийся от действующего механизма предоставления гражданам земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Граждане будут вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях, определенных законами соответствующих субъектов Российской Федерации, относящихся к Арктической зоне.

При этом устанавливается, что проект такого закона региона в части описания местоположения территорий действия федерального закона и определения площади таких территорий должен учитывать интересы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и с этой целью подлежит согласованию в том числе с Минвостокразвития России.

В два этапа

Предоставление участков планируется осуществить в два этапа. На первом этапе, который длится полгода, подачу заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка в границах территорий, определенных субъектами РФ, расположенными в Арктической зоне, смогут осуществлять только граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта РФ или соответствующего муниципального образования.

На втором этапе любой гражданин Российской Федерации, а также участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей, вправе подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка в границах территорий, определенных субъектами РФ, расположенными в Арктической зоне.

Где можно получить гектар

Указанный в законопроекте перечень территорий является более широким по сравнению с перечнем территорий Арктической зоны, установленным указом президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации».

Статистика

По состоянию на конец января 2021 г. в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» в Дальневосточном федеральном округе было заключено 68 002 договора безвозмездного пользования земельными участками. Общая площадь предоставленных земельных участков составила 61 768 га, при этом 88 721 гражданин получили земельные участки, подано 10 255 деклараций об использовании земельных участков.

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