Луганск, , 20:22 — REGNUM Один раз за сутки 18 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает 19 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся район посёлка Молодёжное. По нему ВСУ стреляли из станковых противотанковых гранатомётов (СПГ-9).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в результате минирования, которое осуществили боевики ВСУ на границе с ЛНР.

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