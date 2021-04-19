Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Преследователь Тейлор Свифт пытался проникнуть в квартиру певицы в Нью-Йорке. Об этом 19 марта сообщает издание «Рамблер».

Eva Rinaldi Тейлор Свифт

По данным издания, сталкера задержала полиция, им оказался 52-летний Хэнк Джонсон. Ранее суд запретил Джонсону приближаться к моделям Джиджи и Белле Хадид.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 и 2019 годах Тейлор Свифт преследовал 22-летний Роджер Альварадо. Он дважды проникал в её дом.