Донецк, , 20:14 — REGNUM Об обстреле украинскими боевиками района села Яковлевка в пригороде Донецка сообщает 19 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что украинские боевики в 17:55 мск открыли огонь из миномётов калибра 120 мм. По ДНР было выпущено 12 мин.

Напомним, за сутки 18 апреля ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР, а утром 19 апреля — окраины Горловки и Донецка из миномётов калибра 120 мм.

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