Ижевск, , 20:12 — REGNUM Жительница Удмуртии, обвиняемая по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после отравления детей в бассейне, ранее объявленная в розыск, задержана. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Уточняется, что сейчас женщина принимает участие в следственных действиях. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ижевска предлагал доступ в бассейн, который он арендовал, на платной основе. Утром 13 апреля в бассейне были проведены работы по обеззараживанию. Вечером того же дня 11 человек из 16 участников тренировки почувствовали недомогание, семеро детей были госпитализированы. В минздраве Удмуртии сообщали, что предварительный диагноз всех, кто попал в больницу — отравление парами хлора. По данному факту проводит проверку региональная прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Все пострадавшие дети были выписаны из больницы в пятницу, 16 апреля. В этот же день обвиняемая по статье об оказании некачественных услуг женщина была объявлена в розыск, поскольку она скрылась от органов следствия.

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