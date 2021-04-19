Черкесск, , 20:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проходят лечение в госпиталях, открытых для больных с коронавирусом, 146 человек. Всего, по данным федерального оперативного штаба на 19 апреля, в регионе насчитывается 39 «активных» больных.

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За прошедшие сутки в республике было подтверждено наличие коронавирусной инфекции у 11 жителей республики, столько же пациентов были выписаны за сутки в связи с выздоровлением. Всего в регионе за все время пандемии был выявлен коронавирус у 19 924 человек, выздоровели из них 19 812 пациентов. Не удалось спасти врачам 73 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии привиты от коронавируса уже более 20 тыс. жителей.

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