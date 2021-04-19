Казань, , 20:01 — REGNUM Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в официальном Twitter-аккаунте в сатирической форме предложил создать хоккейную альтернативу европейской Суперлиги в футболе.

19 апреля в число организаторов европейской суперлиги вошли 12 топ-клубов: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 2020/21 «Ак Барс» добрался до финала Восточной конференции, где потерпел поражение от «Авангарда» со счетом 3:4 в серии.