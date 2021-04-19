Ставрополь, , 20:00 — REGNUM В Ставропольском крае участниками прививочной кампании стали 162,2 тыс. человек. Ставропольчане прививаются не только в стационарных пунктах вакцинации, но и с помощью мобильных бригад, в том числе в торговых центрах, сообщил 19 апреля губернатор края Владимир Владимиров.

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Так, на днях в городе Невинномысске были организованы два пункта вакцинации на рынках. Прививки горожанам делали мобильные бригады из числа медработников городской больницы.

Всего на Ставрополье к 19 апреля число носителей коронавируса достигло 52 075 человек, выздоровели из них — 49 103 пациента, не удалось спасти врачам 1307 человек.