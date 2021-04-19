Челябинск, , 19:59 — REGNUM Дороги Челябинска нужно мыть шампунем. Об этом заявила мэр Наталья Котова 19 апреля на совещании в горадминистрации.

«Моем дороги шампунем, грейдируем неасфальтированные дороги», — сказала градоначальница. И попросила подчинённых провести инвентаризацию высаженных деревьев и кустарников, а также газонов, находящихся на гарантии. Кроме того, необходимо проверить объекты благоустройства, выполненные в 2020 году.

«После майских праздников я проверю», — пообещала чиновница.