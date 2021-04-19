Братислава, , 19:52 — REGNUM Одной из стран, которую посетит американский президент Джо Байден во время визита в ЕС, может стать Словакия, пишет 19 апреля «Правда».

Со ссылкой на американский дипломатический источник издание отметило, что Байден во время своего возможного визита в ЕС может посетить «Братиславу или какое-нибудь государство на Балканах».

Напомним, администрация Байдена в конце марта распространила информацию о планах президента США участвовать в саммите НАТО в первый летний месяц. Саммит пройдёт в Брюсселе.

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