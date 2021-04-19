Челябинск, , 19:51 — REGNUM В Челябинске трамваи, автобусы и троллейбусы ежедневно моют на специальной мойке. Об этом сообщил на аппаратном совещании вице-мэр Максим Куляшов.

После возвращении в депо через механизированную мойку проходят все 170 трамваев. Также капитально отмывают примерно 25 троллейбусов. Для этого специально созданы один передвижной помывочный пост и два стационарных.

«Автобусы также моются ежедневно, выходят на линию чистые», — сказал Куляшов. Чиновник кроме того добавил, что за частными перевозчиками тоже ведётся постоянный контроль. При выявлении нарушений им выдают предписания. На прошлой неделе они были выданы трём компаниям.