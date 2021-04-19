Женева, Швейцария, , 19:51 — REGNUM Рост числа новых случаев заболевания COVID-19 в мире продолжается уже восьмую неделю подряд. Об этом сообщил на брифинге 19 апреля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было выявлено 5 228 318 носителей коронавирусной инфекции, что на 13,97% больше, чем неделей ранее. Это также стало максимальным показателем за весь период с начала пандемии.

Рост смертности от COVID-19 наблюдается уже пятую неделю подряд. За неделю в ВОЗ поступили данные о 83 021 летальном случае, что на 7,61% больше, чем за предыдущую неделю.

Первую десятку стран по распространению инфекции за неделю составляют Индия, США, Бразилия, Турция, Франция, Иран, Аргентина, Германия, Колумбия и Польша.