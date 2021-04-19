Махачкала, , 19:46 — REGNUM В Дагестане задержан глава Цунтинского района Шамиль Магомедов. Его подозревают в причастности к получению взяток. В настоящее время уголовное дело в отношении него не возбуждено, пишет ТАСС.

Чиновник задержан пока на 24 часа до выяснения обстоятельств. В отношении Магомедова 18 апреля были проведены следственные мероприятия, его доставили на допрос.

Официальной информации о задержании главы района на сайтах правоохранительных органов пока нет. Как пишет «Черновик», он был задержан у одного из ресторанов Махачкалы. Ему якобы пытались дать взятку за решение вопроса, связанного с принятием в эксплуатацию социального объекта. По данным издания, речь идёт о детском саде, построенном несколько лет назад.